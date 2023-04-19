Купить недвижимость в Viesvile, Литва

Квартира 3 комнаты Uzliedziai, Литва 3 Количество комнат 77 м² 2/3 Этаж

€ 135,116

ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОРГЕСТИГАЦИИ, БУТАС НА ВЕСЕ…