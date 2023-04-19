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Купить дом в Viesvenu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Rainiai, Литва
Дом
Rainiai, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 36,500
SELLING THE PART of the LIVING HOME IN THE CELS - COTHER G. 7 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED.…
Домв Rainiai, Литва
Дом
Rainiai, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 36,500

Параметры недвижимости в Viesvenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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