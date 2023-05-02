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Квартиры в Vieksniu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Uzvente, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzvente, Литва
2 Количество комнат 52 м² 1/9 Этаж
€ 46,000
ПОКАЗАННАЯ ПРОЦЕДУРА, ТЕПЛО, СВЕТ 2 КОМНАТЫ. BUTAS 1 - AME HIGH ТАБЛИЦЫ G.22 В МАЛЕНЬКОМ ОБ…

Параметры недвижимости в Vieksniu seniunija, Литва

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