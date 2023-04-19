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Купить недвижимость в Vieksniu seniunija, Литва

Векшняй
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2 объекта найдено
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000

Параметры недвижимости в Vieksniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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