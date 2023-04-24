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Дома в Vidukles seniunija, Литва

Vidukle
1
1 объект найдено
Дом в Vidukle, Литва
Дом
Vidukle, Литва
137 м² Количество этажей 2
€ 53,000

Параметры недвижимости в Vidukles seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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