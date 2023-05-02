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Квартиры в Vidukles seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Virgainiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Virgainiai, Литва
2 Количество комнат 55 м² 1/2 Этаж
€ 15,500
ВИРГАЙК К., РАСЕ РАДЖ. 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ---------------------------------- Продается кварти…

Параметры недвижимости в Vidukles seniunija, Литва

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