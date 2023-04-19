Купить недвижимость в Vidukles seniunija, Литва

Квартира 4 комнаты Вильнюс, Литва 4 Количество комнат 83 м² 3/3 Этаж

€ 233,919

¡4 КОМНАТЫ ЕБРР БЫЛИ НА САНТАРЯНСКОМ ЯЗЫКЕ! __________ Дом очень привлекателен в Вильнюсе. …