Купить недвижимость в Vidukle, Литва

Квартира 2 комнаты Друскининкай, Литва 2 Количество комнат 55 м² 1/5 Этаж

€ 163,920

ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…