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Купить дом в Vidiskiu seniunija, Литва

Vidiskiai
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2 объекта найдено
Домв Varkaliskiai, Литва
Дом
Varkaliskiai, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 56,000
Продается дом СОДО с 9,77 земельным участком в Варкалишкай км, Укмерге р. ------------------…
Домв Vidiskiai, Литва
Дом
Vidiskiai, Литва
231 м² Количество этажей 1
€ 42,000
Незавершенный строительный дом с 15-акровым участком для продажи. --------------------------…

Параметры недвижимости в Vidiskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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