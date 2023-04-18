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Купить квартиру в Vidiskiu seniunija, Литва

Vidiskiai
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Tvarkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Tvarkai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 3 комнатыв Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
3 Количество комнат 57 м² 2/4 Этаж
€ 45,000
3 комнаты, купленные в работе, стебли км. ------------------------------------------------ -…
Квартира 3 комнатыв Tvarkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Tvarkai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Quiet location The Bendors are equipped with a cozy and stylish, bright 3-room apartment wit…
Квартира 3 комнатыв Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
3 Количество комнат 57 м² 2/4 Этаж
€ 51,000
Квартира 3 комнатыв Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
3 Количество комнат 75 м² 2/3 Этаж
€ 36,000
3 комнаты, купленные в работе, стебли км. ------------------------------------------------ -…
Квартира 2 комнатыв Vidiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
2 Количество комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 73,000
ПРОДАНО 2 к. БУСТ ЯСИУЛИКАН К. ---------------------------------- ------- - Функциональное п…

Параметры недвижимости в Vidiskiu seniunija, Литва

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