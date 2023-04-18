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Купить дом в Vidiskiai, Литва

1 объект найдено
Домв Vidiskiai, Литва
Дом
Vidiskiai, Литва
231 м² Количество этажей 1
€ 42,000
Незавершенный строительный дом с 15-акровым участком для продажи. --------------------------…
Realting.com
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