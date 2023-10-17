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Квартиры в Вежайчяйское староство, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating в Samaliske, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating
Samaliske, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Трехкомнатная квартира с площадкой для продажи, Клайпеда р. self., Рак старый, Samali k. Про…
€49,900

Параметры недвижимости в Вежайчяйское староство, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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