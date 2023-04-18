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Купить недвижимость в Вежайчяйское староство, Литва

2 объекта найдено
Домв Ruigiai, Литва
Дом
Ruigiai, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 217,000
5-room house for sale in Klaipeda district, Shikar village. This house will be perfect for p…
Домв Pajuodupis, Литва
Дом
Pajuodupis, Литва
2 м² Количество этажей 1
€ 40,000
В районе Клайпеды, онкологическом, 25-акровый участок земли с сельскохозяйственными зданиями…

Параметры недвижимости в Вежайчяйское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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