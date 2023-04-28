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Дома в Vepriu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Samantonys, Литва
Дом
Samantonys, Литва
218 м² Количество этажей 2
€ 149,000
БОЛЬШОЙ ДОМ на продажу с участком почти 12 акров в UKMERGY. --------------------------------…

Параметры недвижимости в Vepriu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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