Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Акмянский район
  5. Дома

Дома в Ventos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pasile, Литва
Дом
Pasile, Литва
78 м² Количество этажей 1
€ 18,000
Живой дом в некой думбрерии. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Камни р. себя. Думбриас к. Черр…

Параметры недвижимости в Ventos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти