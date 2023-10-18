ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Вянта
Дома
Дома в Вянта, Литва
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
155 м²
2
ПРОДАЙТЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА МАРИАН ВЕРЬОВКИН В ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТИ ! CALU TE…
€218,825
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Rokantiskes, Литва
76 м²
1
Рокки Сод 2-й г, в Скалистых, Вильнюс м. Продается кирпичный дом с земельным участком 6.15. …
€68,945
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Nevezis, Литва
86 м²
1
СОДЫБА-ПУТИ, ГОРОЖАНЕ, 15 КМ. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЛАСТНОГО ГОРОДА. ОЧЕНЬ РАМИ МЕСТОПОЛОЖЕ…
€64,948
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Pagryniai, Литва
190 м²
1
189,90 КВ.М. ДОМ ДЛЯ КЛЮЧА, САНТАК Г. 15 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26,92 Разминка в при…
€99,820
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish
Клайпеда, Литва
3
51 м²
4/4
THIRD HOUSE - THIRD ETS Convenient car contact with the city center, and the nearby Palanga …
€86,431
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Furnace heating, с Apartment door from steel, с Construction Wooden
Stoniskiai, Литва
2
70 м²
1/1
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, ПОКУПАЮЩИХ В СТОНИКЕ, КЛАСС G. 49 С 55.11 БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ. .............…
€27,478
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
3
67 м²
3/5
€139,665
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
108 м²
1
ПРОДАЖА 107 м2 ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО ________________________________________________________…
€174,760
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
3
66 м²
1/9
ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ИСКЛЮЧЕННЫХ, ПУТИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛ…
€161,771
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
1
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
€22,105
Рекомендовать
Дом с центральным отоплением
Karkazai, Литва
69 м²
1
Дом с видом на курган Цзея! Всего в 5 км от п / с Акрополя! ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: . Площадь до…
€74,940
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Клайпеда, Литва
3
51 м²
1/4
ТРЕТЬЯ ЭТАП - ТРЕТЬЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе …
€90,927
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL