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Купить дом в Velzio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Daumenai, Литва
Дом
Daumenai, Литва
432 м² Количество этажей 2
€ 299,000
Просторные DU HOME продаются на NAMAI на NAMAI на Земле Панецкой улицы, Станьюнас. Тихое мес…
Домв Dembava, Литва
Дом
Dembava, Литва
141 м² Количество этажей 2
€ 110,000
КВАРТИРА КВАРТИРЫ - ОТКРЫТЫ, В САМОЙ ЛОШАДНОЙ ОБЛАСТИ - ДЕМБАВА, ДОХОД ПЛ. ПРОДАВАЯ ЮЖНЫЙ ФА…

Параметры недвижимости в Velzio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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