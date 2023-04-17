Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Паневежский район

Купить недвижимость в Velzio seniunija, Литва

3 объекта найдено
Домв Daumenai, Литва
Дом
Daumenai, Литва
432 м² Количество этажей 2
€ 299,000
Просторные DU HOME продаются на NAMAI на NAMAI на Земле Панецкой улицы, Станьюнас. Тихое мес…
Квартира 2 комнатыв Dembava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dembava, Литва
2 Количество комнат 37 м² 1/4 Этаж
€ 28,500
Домв Dembava, Литва
Дом
Dembava, Литва
141 м² Количество этажей 2
€ 110,000
КВАРТИРА КВАРТИРЫ - ОТКРЫТЫ, В САМОЙ ЛОШАДНОЙ ОБЛАСТИ - ДЕМБАВА, ДОХОД ПЛ. ПРОДАВАЯ ЮЖНЫЙ ФА…

Параметры недвижимости в Velzio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти