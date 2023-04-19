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Купить дом в Veliuonos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Minelgai, Литва
Дом
Minelgai, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 57,000
Продается дом недалеко от центра города Юрбарк. Хотите мир и ненасыщенные машины под окнами…

Параметры недвижимости в Veliuonos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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