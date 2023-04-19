Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский уезд
  4. Юрбаркский район

Купить недвижимость в Veliuonos seniunija, Литва

Veliuona
1
2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Veliuona, Литва
Квартира 2 комнаты
Veliuona, Литва
2 Количество комнат 74 м² 2/2 Этаж
€ 18,000
ПОКУПКА В ИСТОЧНОМ ЦЕНТРЕ, ПАТОГИО -------------------------------------------------- ------…
Домв Minelgai, Литва
Дом
Minelgai, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 57,000
Продается дом недалеко от центра города Юрбарк. Хотите мир и ненасыщенные машины под окнами…

Параметры недвижимости в Veliuonos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти