Купить недвижимость в Вейвирженайское староство, Литва

Квартира 2 комнаты Вильнюс, Литва 2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж

€ 175,372

ПРОДАНО ERDVUS, 2 КОМНАТЫ БЫЛИ С ТЕРАСА И РОДИТЕЛЯМИ В БЕЛОМ, J. БЕЛЫЙ Г. 7. BUTO CHOICE - Ж…