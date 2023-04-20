Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Клайпедский район

Купить недвижимость в Вейвирженайское староство, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 85,000
ЗАЯВКА 2-го. НОМЕР ALTEN, Площадь Турга, ПРОДАНО. ВСЕ, ЧТО ВЫ ЖИВЕТЕ ЗЕМЛЯ НУЖНА! ---------…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 81 м² 3/6 Этаж
€ 200,325
КЛАУС 81.22 КВ.М МОЛОДЕЖЬ И СВЕТ 3 комнаты купить на японском языке, приложение G.! Был раз…
Домв Юрбаркас, Литва
Дом
Юрбаркас, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 90,191
ДОМ ДЛЯ ЖУРБАРКА!!! Дом кирпич, отопление на твердом топливе. На первом этаже туалет и ванна…
Квартира 3 комнатыв Вильнюсский район, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,355
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 175,372
ПРОДАНО ERDVUS, 2 КОМНАТЫ БЫЛИ С ТЕРАСА И РОДИТЕЛЯМИ В БЕЛОМ, J. БЕЛЫЙ Г. 7. BUTO CHOICE - Ж…
Домв Sasaiciai, Литва
Дом
Sasaiciai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 69,147
У детей садовый дом продается в районе Клайпеды, который полностью приспособлен для постоянн…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 170,361
В ТАМОЖЕННЫХ 2 НОМЕРАХ ВЫСОКАЯ ОБЛАСТЬ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В СТАРОМ = = = = = = = = = = <1>…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/3 Этаж
€ 144,306
АУТЕНТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА И НАСТОЯЩИЙ СЕНАМЕСТИВ ДВА АЛСУЕКТОВ КОММЕРЧЕСКАЯ ПАТАЛЬНАЯ ЦЕНА И…
Домв Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
136 м² Количество этажей 2
€ 255,542
Домв Bazorai, Литва
Дом
Bazorai, Литва
57 м² Количество этажей 1
€ 55,017
ДОМ СОДО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЖИТЬ ЗЕМЛИ!!! _________________________________________________ Продае…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 3/4 Этаж
€ 49,104
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Домв Rokantiskes, Литва
Дом
Rokantiskes, Литва
153 м² Количество этажей 1
€ 270,574
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ В ВИЧ-ИНДИЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА? МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВО…

Параметры недвижимости в Вейвирженайское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти