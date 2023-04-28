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Жильё в Veisieju seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в civonys, Литва
Дом
civonys, Литва
89 м² Количество этажей 2
€ 220,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ - АКТИВНАЯ БИЗНЕС-СТРАННАЯ ЛОКРЕТКА Это место для вас, если вы мечтает…

Параметры недвижимости в Veisieju seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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