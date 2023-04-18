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Купить недвижимость в Varenos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Nedzinge, Литва
Дом
Nedzinge, Литва
37 м² Количество этажей 1
€ 12,000
SODY SODY В НЕДЗИНГОМ Продается участок жилой недвижимости с усадьбой 38.11 в красивом горо…
Домв Tolkunai, Литва
Дом
Tolkunai, Литва
163 м² Количество этажей 2
€ 150,000

Параметры недвижимости в Varenos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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