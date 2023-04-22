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Литва
Алитусский уезд
Варенский район
Жильё в Варенский район, Литва
Valkininkai
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Дом
ciziunai, Литва
99 м²
Количество этажей 1
€ 33,000
Живой дом 98,61 кВ.М. С 12 кВ.М. ЗДАНИЕ И Острые ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ G. 40, в некоторых п…
Дом
Uzuperkasis, Литва
61 м²
Количество этажей 1
€ 38,000
SODY ДЛЯ КУПЕРА СТОИМОСТИ, ГАРАТИВ Усадьба с 24-акровым участком для продажи, в красивом ме…
Дом
Nedzinge, Литва
37 м²
Количество этажей 1
€ 12,000
SODY SODY В НЕДЗИНГОМ Продается участок жилой недвижимости с усадьбой 38.11 в красивом горо…
Дом
Tolkunai, Литва
163 м²
Количество этажей 2
€ 140,000
Дом
Margionys, Литва
300 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
РЕТА ПРОГА купит эксклюзивный КОДИБЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ДАЛУАЦИИ, рядом с марцинконианцам…
Дом
ciziunai, Литва
61 м²
Количество этажей 1
€ 17,900
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА ! АУТЕНТИЧНЫЙ САД В КРИВЕ ВЫЗОВ, СТРАНА МЕНЕДЖЕРОВ Продается усадьба с брев…
Параметры недвижимости в Варенский район, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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