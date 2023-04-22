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Дома в Vandziogalos seniunija, Литва

Ванджегала
2
3 объекта найдено
Дом в Ванджегала, Литва
Дом
Ванджегала, Литва
359 м² Количество этажей 2
€ 169,000
Дом в Ванджегала, Литва
Дом
Ванджегала, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 29,900
РАЗДЕЛ С ДОМАШНИМ ОБРАЗЦОМ G., ЧАСЫ ПОЗЖЕ НЕКОТОРЫЕ УПРАВЛЕНИЯ, СПИСОК, БОЛЬШИЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ …
Дом в Barsukine, Литва
Дом
Barsukine, Литва
54 м² Количество этажей 1
€ 59,000
Усадьба на продажу по цене квартиры !!! Очень близко к Каунасу, усадьбе с 40 участком для пр…

Параметры недвижимости в Vandziogalos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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