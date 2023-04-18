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Купить квартиру в Ванджегала, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Ванджегала, Литва
Квартира 3 комнаты
Ванджегала, Литва
3 Количество комнат 69 м² 3/3 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в городе Ванджиогала. Квартира стратегически удобна и в то ж…
Квартира 2 комнатыв Ванджегала, Литва
Квартира 2 комнаты
Ванджегала, Литва
2 Количество комнат 54 м² 1/3 Этаж
€ 47,900
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