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Купить недвижимость в Ванджегала, Литва

4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Ванджегала, Литва
Квартира 3 комнаты
Ванджегала, Литва
3 Количество комнат 69 м² 3/3 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в городе Ванджиогала. Квартира стратегически удобна и в то ж…
Домв Ванджегала, Литва
Дом
Ванджегала, Литва
180 м² Количество этажей 2
€ 179,000
Жилой дом на продажу. Дом находится на окраине деревни, поэтому очень редко проезжают машины…
Домв Ванджегала, Литва
Дом
Ванджегала, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 29,900
РАЗДЕЛ С ДОМАШНИМ ОБРАЗЦОМ G., ЧАСЫ ПОЗЖЕ НЕКОТОРЫЕ УПРАВЛЕНИЯ, СПИСОК, БОЛЬШИЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ …
Квартира 2 комнатыв Ванджегала, Литва
Квартира 2 комнаты
Ванджегала, Литва
2 Количество комнат 54 м² 1/3 Этаж
€ 47,900
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