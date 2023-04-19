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Купить дом в Valkininkai, Литва

3 объекта найдено
Домв ciziunai, Литва
Дом
ciziunai, Литва
99 м² Количество этажей 1
€ 33,000
Живой дом 98,61 кВ.М. С 12 кВ.М. ЗДАНИЕ И Острые ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ G. 40, в некоторых п…
Домв Uzuperkasis, Литва
Дом
Uzuperkasis, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 38,000
SODY ДЛЯ КУПЕРА СТОИМОСТИ, ГАРАТИВ Усадьба с 24-акровым участком для продажи, в красивом ме…
Домв ciziunai, Литва
Дом
ciziunai, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 17,900
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА ! АУТЕНТИЧНЫЙ САД В КРИВЕ ВЫЗОВ, СТРАНА МЕНЕДЖЕРОВ Продается усадьба с брев…
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