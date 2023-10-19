Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Vainuto seniunija
  5. Дома

Дома в Vainuto seniunija, Литва

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с Stairwell with combination lock, с Furnace heating, с Storeroom в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Stairwell with combination lock, с Furnace heating, с Storeroom
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
ПОКУПКА В ИСТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ АЛЬСУБЛОВ! ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕВЕРНОЙ КРОВИ ЭКСКЛЮЗИВ, НЕОБХОДИМЫЙ…
€74,940
Дом в Padvarionys, Литва
Дом
Padvarionys, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
В СОБСТВЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ – В ЛЕСНОЙ СВЯЗИ, ОБЗОР СЕРДЦА, ТОЛЬКО В 53 км от ЖИВОТНОГО ГОРОД…
€267,286
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Apartment door from steel в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Apartment door from steel
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
В TITNAG GATVIEW ПРОЕКТ FREIHEIT ВЫБРАН ПО КАЧЕСТВУ, НОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ! На крыше здания …
€119,151
Дом с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Деревянный дом на продажу с 4-го века. участок и здание фермы Зимой – очень старый, богатый …
€39,668
Дом с центральным отоплением в Puckalaukis, Литва
Дом с центральным отоплением
Puckalaukis, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
ПОДЛОББЕДНЫЙ ДОМ Pitchkalaukio g., Нематериальный старый. Вильнюс р. само. Оставайтесь в нов…
€149,381
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
В КАЛУАРЕ Я СЛЕДУЮ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ ОСНОВНЫМ СОБСТВЕННИКАМ, БОЛЬШОЙ 3 КОМНАТЫ ВЫБРАНЫ! НЕЗАВИС…
€75,124
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
СОЛИДУС, 1 ВЫСОКИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 145,00 КВ.М ДОМ С СЕКЦИЕЙ ЕБРР 15,01 АРС. Это дом мечты…
€294,764
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 8/9
В ПАТОГИЙНОМ МИЛЛИОНЕ В ГОРОДСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ МИКРОРАЙОН ЮСТИНИАНСКОГО МИКРОРА ВЫБИРАЕТСЯ НЕПЕ…
€124,900
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОГОДА, ДЖОНАВА ПРЕИМУЩЕСТВО: - функцион…
€42,893
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
"Проект усадьбы Бахман возвышается в красивом лесу в окружении, но сразу за центральной част…
€118,565
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Продается 410 кв.м. дом с 20,56 а. участок в Блэкгёрл, Рокай, Каунас ДОМ . Адрес – Blackf…
€258,230
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Varkujai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Varkujai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
€26,978

Параметры недвижимости в Vainuto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти