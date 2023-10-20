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Жильё в Vadzgirys, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vadzgirys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vadzgirys, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
SODY SODY IN THE CITY OF THE SADCIRL Vadžiris – town in the municipality of Jurbark District…
€19,800
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