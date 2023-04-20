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Купить недвижимость в Ужвентис, Литва

1 объект найдено
Домв Ужвентис, Литва
Дом
Ужвентис, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 32,000
Дома стоят в центральной части города Кражи, рядом с школой, приходом, поликлиниками, городс…
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