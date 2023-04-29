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Квартиры в Uzusaliu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Pasiliai, Литва
Квартира 2 комнаты
Pasiliai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 38,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ НОМЕРОВ В ДЖОНАВ ГАЛ. 10, 49,83 кВ.М BUTAS: - Высокий 4/5 - Шарвирова…

Параметры недвижимости в Uzusaliu seniunija, Литва

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