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Жильё в Uzusaliu seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом в Isorai, Литва
Дом
Isorai, Литва
200 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Дом в Sviloneliai, Литва
Дом
Sviloneliai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 39,500
Дом в Sviloniai, Литва
Дом
Sviloniai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 75,000
СОДО ДОМ АНТ СУДА С ГИПЕДОЙ ПАНОРАМОЙ. ДОМ ЖИТЬ ЗЕМЛИ. ЛЕС СТРАНЫ СКЛИПАС, В ГЛАЗНОЙ ЦИФАТИВ…
Квартира 2 комнаты в Pasiliai, Литва
Квартира 2 комнаты
Pasiliai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 38,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ НОМЕРОВ В ДЖОНАВ ГАЛ. 10, 49,83 кВ.М BUTAS: - Высокий 4/5 - Шарвирова…
Дом в Kalnenai, Литва
Дом
Kalnenai, Литва
272 м² Количество этажей 1
€ 189,800

Параметры недвижимости в Uzusaliu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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