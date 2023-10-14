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Дома с бассейном в Uzliedziu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой в Uzliedziai, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Uzliedziai, Литва
Площадь 482 м²
Количество этажей 3
NET DU BIG И ERVUS LIVE HOME В ОДНОМ СКЛИПЕ - КАНГЕСТИВЫ! IKI LAMPLE ECJER VOS 10 мин., ОБЩЕ…
€269,999

Параметры недвижимости в Uzliedziu seniunija, Литва

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