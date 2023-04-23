Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Утенский район

Жильё в Утенское староство, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 79,800
_____________________________________________________ KAUNE – NON-INNEMUNO, ДОМ НА ПРОДАЖУ 5…
Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 51 м² 1/4 Этаж
€ 86,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Па…
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 33 м² 3/5 Этаж
€ 80,000
ПРОЦЕДУРА 1 КОМНАТА КУПИТЬ, ВНИМАНИЕ ВЫБОРОВ И ВАШУ КОММОРТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ! -----------------…
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 425,000
ПРОДАНО ПОЛНЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ ДОМОМ В ПОЧТЕ! ______________________________________…
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
174 м² Количество этажей 2
€ 349,900
ОБОРУДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЭРДВУСА И СВЕТА ДОМА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕС…
Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 14,500
ПРОДАЖА 2 КОМНАТА. BUTAS 1 - AME HIGH ПОСМОТРЕТЬ G.12A МАЛЕНЬКИМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположе…
Дом в Skrabine, Литва
Дом
Skrabine, Литва
121 м² Количество этажей 1
€ 175,000
В новостях, пожалуйста, из новостей, из сенамовских нутолусов VOS 11 KM, ВЫПУЩЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬ…
Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
254 м² Количество этажей 2
€ 119,519
Продается & Scaron; дом и 42,44 акра дома стоят в северо-западной части города Кельм.ЗАВИСИТ…
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 78 м² 4/5 Этаж
€ 344,991
Квартира 3 комнаты в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 63,000
For sale spacious, comfortable 3-room wash (61.28 m2) apartment in putin. In a quiet locatio…
Дом в Bubiai, Литва
Дом
Bubiai, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 128,000
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в объявлении с предлагаемым проектом …
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
164 м² Количество этажей 2
€ 98,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …

Параметры недвижимости в Утенское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти