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Купить дом в Утенский район, Литва

Утена
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8 объектов найдено
Домв Vitkunai, Литва
Дом
Vitkunai, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 20,000
Утенос р., Лилии старые, викинги. 8 продано усадьба ЦЕНА 20000 €. Общая информация: Усадьба…
Домв Утена, Литва
Дом
Утена, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 64,000
В центре Утены, Flower G. log жилой дом на продажу. Есть здание фермы, гараж и теплица. Дом …
Домв Grybeliai, Литва
Дом
Grybeliai, Литва
235 м² Количество этажей 1
€ 340,000
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ, СВЕТНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ДОМОМ ОДНОГО ВЫСОКОГ…
Домв Grybeliai, Литва
Дом
Grybeliai, Литва
280 м² Количество этажей 2
€ 293,000
Домв Voliskis, Литва
Дом
Voliskis, Литва
58 м² Количество этажей 1
€ 25,000
A unique home homestead of the poet John Tokžini, is for sale in a beautiful, supervised vil…
Домв Klykiai, Литва
Дом
Klykiai, Литва
764 м² Количество этажей 2
€ 1,600,000
Новые хозяева ждут уникальный уютный и современно оборудованный центр для проведения меропри…
Домв Ripaiciai, Литва
Дом
Ripaiciai, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 10,000
Продается бревенчатый дом с двумя участками в деревне Плаутичи, Салдутиш, район Утена. Дом д…
Домв Ramavydiskes, Литва
Дом
Ramavydiskes, Литва
537 м² Количество этажей 2
€ 170,000
SODYBA / POILS HOME НЕ ПРОДАЕТСЯ. ОБЪЕКТ ПРЕИМУЩЕСТВ: • Участок включает в себя альпийский …

Параметры недвижимости в Утенский район, Литва

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