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Купить квартиру в Утенский район, Литва

Утена
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Утена, Литва
Квартира 3 комнаты
Утена, Литва
3 Количество комнат 85 м² 4/5 Этаж
€ 123,000
с Просторная 3-комнатная квартира на продажу, Kudirkos g. Утена м. Пространства для квартир …

Параметры недвижимости в Утенский район, Литва

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