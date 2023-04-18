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Купить недвижимость в Утенское городское староство, Литва

Утена
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1 объект найдено
Домв Утена, Литва
Дом
Утена, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 64,000
В центре Утены, Flower G. log жилой дом на продажу. Есть здание фермы, гараж и теплица. Дом …

Параметры недвижимости в Утенское городское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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