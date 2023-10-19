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Дома в Upytes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в eriskiai, Литва
Дом с Furnace heating
eriskiai, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Уютный дом с двойным гаражом и зданием сауны на продажу в живописном месте рядом с прудом. В…
€219,000

Параметры недвижимости в Upytes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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