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Купить дом в Upninku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Upninkai, Литва
Дом
Upninkai, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 10,000
ПРОДАЖА ½ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В ДЖОНАВЕ Продается ½ часть дома в Йонаве, Школьная улица, в тихом …
Домв Saleninkai, Литва
Дом
Saleninkai, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 19,500
Дом на продажу SB Panerys . Дом кирпичный, с чердаком, гаражом, подвалом, рядом с беседкой. …

Параметры недвижимости в Upninku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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