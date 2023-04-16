Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Укмергский район
  5. Дома

Купить дом в Ukmerges miesto seniunija, Литва

Укмерге
8
9 объектов найдено
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 43,000
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 67,500
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 99,000
В Укмерге, В. 160, 24 кв.м. м дом на 6,55 земельный участок продается на улице Кудиркос. О…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 38,000
Продается 1 / 2 часть жилого дома с земельным участком 3,05 дома, фермерское здание с гаражо…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 65,000
Продается дом с 7,5-акровым участком в UKMERGY, TRAK G. ------------------------------------…
Домв Saukava, Литва
Дом
Saukava, Литва
211 м² Количество этажей 2
€ 129,900
В скале на Деве продается жилой дом с 10-акровым участком! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Просторный, ка…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
99 м² Количество этажей 1
€ 150,000
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ПРОДАЕТСЯ 69.49 KV.M ДОМ В УКМЕРГИИ Продается 69,49 кв.м. дом в Укмерге, в тихом месте. Бол…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
75 м² Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ИНДИКАТНОГО ДОМА, BASANAVIOUS G. 30, UKMERGY Продается часть дома, Басанавичюс г. 30,…

Параметры недвижимости в Ukmerges miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти