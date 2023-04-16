Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Укмергский район
  5. Квартиры

Купить квартиру в Ukmerges miesto seniunija, Литва

Укмерге
4
Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 45,000
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
Квартира 2 комнатыв Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2 Количество комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 48,000
ПОКУПКА СВЕТА, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ 2 НОМЕРА БЫЛИ УДАЛЕНЫ Г., ГОРОД УКМЕРГИЯ! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квар…
Квартира 3 комнатыв Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 54,000
3 комнаты, купленные в Кани. ------------------------------------------------ - Функциональн…
Квартира 2 комнатыв Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 49,000

Параметры недвижимости в Ukmerges miesto seniunija, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти