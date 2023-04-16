Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Укмергский район
Купить недвижимость в Ukmerges miesto seniunija, Литва
Укмерге
12
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Укмерге, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 43,000
Дом
Укмерге, Литва
56 м²
Количество этажей 2
€ 67,500
Дом
Укмерге, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 99,000
В Укмерге, В. 160, 24 кв.м. м дом на 6,55 земельный участок продается на улице Кудиркос. О…
Дом
Укмерге, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 38,000
Продается 1 / 2 часть жилого дома с земельным участком 3,05 дома, фермерское здание с гаражо…
Дом
Укмерге, Литва
83 м²
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается дом с 7,5-акровым участком в UKMERGY, TRAK G. ------------------------------------…
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2 Количество комнат
49 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
Дом
Saukava, Литва
211 м²
Количество этажей 2
€ 129,900
В скале на Деве продается жилой дом с 10-акровым участком! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Просторный, ка…
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2 Количество комнат
42 м²
4/4 Этаж
€ 48,000
ПОКУПКА СВЕТА, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ 2 НОМЕРА БЫЛИ УДАЛЕНЫ Г., ГОРОД УКМЕРГИЯ! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квар…
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 54,000
3 комнаты, купленные в Кани. ------------------------------------------------ - Функциональн…
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
2 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 49,000
Дом
Укмерге, Литва
99 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
Дом
Укмерге, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
ПРОДАЕТСЯ 69.49 KV.M ДОМ В УКМЕРГИИ Продается 69,49 кв.м. дом в Укмерге, в тихом месте. Бол…
Дом
Укмерге, Литва
75 м²
Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ИНДИКАТНОГО ДОМА, BASANAVIOUS G. 30, UKMERGY Продается часть дома, Басанавичюс г. 30,…
Параметры недвижимости в Ukmerges miesto seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты