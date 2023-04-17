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Купить дом в Укмерге, Литва

8 объектов найдено
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 43,000
ПРОДАЕТСЯ 69.49 KV.M ДОМ В УКМЕРГИИ Продается 69,49 кв.м. дом в Укмерге, в тихом месте. Бол…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 67,500
В Укмерге, Низменности. продано непревзойденным 55,56 кв.м. площадь отремонтированного бреве…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 99,000
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 38,000
For sale 1/2 part of a residential house with a plot of land of 3.05 houses, a farm building…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 65,000
Продается дом с 7,5-акровым участком в UKMERGY, TRAK G. ------------------------------------…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
99 м² Количество этажей 1
€ 150,000
SODYBA на продажу с участком почти 7 га в деревне Мейхен. ----------------------------------…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ПРОДАЕТСЯ 69.49 KV.M ДОМ В УКМЕРГИИ Продается 69,49 кв.м. дом в Укмерге, в тихом месте. Бол…
Домв Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
75 м² Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ИНДИКАТНОГО ДОМА, BASANAVIOUS G. 30, UKMERGY Продается часть дома, Басанавичюс г. 30,…
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