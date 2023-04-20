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Купить недвижимость в Tytuvenu apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Pasakarnis, Литва
Дом
Pasakarnis, Литва
135 м² Количество этажей 1
€ 48,000
Продается усадьба в 1870 году в Тине. Дом был построен в 1870 году.Участок 29,4 акра, южные …

Параметры недвижимости в Tytuvenu apylinkiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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