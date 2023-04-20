Купить недвижимость в Tveru seniunija, Литва

Дом Каунас, Литва 80 м² Количество этажей 1

€ 250,531

ХОТИТЕ ПРЕСТУПИТЬ ДОМ ДРУЗЕЙ И ОТ ЗАБОТЫ ЖИТЬ? ЭТО ДОМ-ДОМ ДОМА КАК ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС. ЭТО ДОМ …