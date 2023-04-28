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Жильё в Tvereciaus seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Zaliesius, Литва
Дом
Zaliesius, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 49,000
ОШИБКА КОМЕ ( ИГНАЛЬНЫЙ РАДЖ. ) ТОЛЬКО 50 М. ИЗ ЭРЖИПА. ВЫСОКОЕ СЛОВО К ЦЕЛЕВОМУ И СЕЛЬСКОХО…

Параметры недвижимости в Tvereciaus seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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