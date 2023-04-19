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Купить недвижимость в Truskavos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Petkunai, Литва
Дом
Petkunai, Литва
122 м² Количество этажей 1
€ 40,000
ДОМ ДОМА В СОБСТВЕННОСТИ РАЙОН, СУД ПЕТК. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Стадион г. 11, Petcoon, Truskav…
Домв Petkunai, Литва
Дом
Petkunai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 140,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ КОРОБКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОТОПЛЕНИЕ, НОВЫЙ В ИСПОЛНЕНИИ, ЦЕНТР ЛАПЫ, В …

Параметры недвижимости в Truskavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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