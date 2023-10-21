Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Troskunu seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Troskunu seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Domestic equipment в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Domestic equipment
Йонава, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
ERDVUS 3 НЕЗАКОННЫЕ НОМЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ G.!!! Если вы хотите жить в отличной квартире в к…
€57,814
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ПОЛНЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДОМОМ С РАЗДЕЛОМ СТРЕЛКИ 10.87 В ВИДОРАХ, ПУТИКАЛЬНОЕ МЕСТО С …
€378,140
Дом с Furnace heating, с With bathhouse в Pasventupys, Литва
Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Pasventupys, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
СПОСОБ WRAY - ЭТО SODY, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ В ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗВРАТЕ И КОНФИДЕНЦИАЛ…
€96,690
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Gudiena, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Gudiena, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
€46,326
Дом в Gratiskes, Литва
Дом
Gratiskes, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Скучно жить в квартире? Мечтаете о естественном приюте, мире, собственном доме и дворе? Пред…
€168,459
Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новый проект Suburbia 2.0 – коттеджное сообщество в Таранде, ищущий баланс жизни и отдыха. У…
€176,433
Дом с газовым отоплением в Roda, Литва
Дом с газовым отоплением
Roda, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
ПОДДЕРЖКА PATOGS НАДПЛАНИРОВАННЫЙ ДОМ С 110 КВ.М. Я СТРОЮ МАРИУММАРИЙ КАКОЙ-ТО, СТАТЫБИН РЫН…
€154,900
Дом с гаражом в Sudmantai, Литва
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Современный каркасный дом для продажи в безопасной и закрытой зоне Объявляем об исключительн…
€299,039
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment в Paparciai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment
Paparciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3 НОМЕРА КУПИТЬ, STIRD G., В ИНДИКАТОР! Для тех, кто ценит мир и хочет отвлечься от городск…
€116,127
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Паланга, Литва
Комнаты 2
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
С двухкомнатными апартаментами в Домашнем квартале Радуги! Полная установка, балкон на восто…
€105,661
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
ПРОДАНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3 К. BUTAS ДО ЛЕСА С TERASA И КОНФИДЕНЦИЕЙ KIEMEL ..............…
€218,753
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Kazliskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Kazliskiai, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается часть дома в Марвеле, часть дома владеет большим участком 11,69 а, Немун течет по …
€88,715

Параметры недвижимости в Troskunu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти