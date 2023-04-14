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Купить недвижимость с бассейном в Тракайский район, Литва

Тракай
5
Лентварис
4
Onuskis
1
1 объект найдено
Домв Babriskes, Литва
Дом
Babriskes, Литва
772 м² Количество этажей 2
€ 490,000
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ С 25 РАЗДЕЛОМ, БОЛЬШИМ БАЗЕНОМ, ПОКУПА…

Параметры недвижимости в Тракайский район, Литва

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